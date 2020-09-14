مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.35% في ختام التعاملات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:11 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حبيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.35% رابحاً 8 نقطة ليغلق عند مستوى 2282.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 316.8 مليون سهم محققة ما قيمته 298.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4929 صفقة لعدد 35 سهماً.

 وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها السلع بنسبة 2.15%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاعات الخدمات، النقل، الاستثمار بنسبة 0.14%، 0.11%، 0.10%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك وحيدا بنسبة 0.17%.

 
وقفز 24 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.51%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 6.36%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين -أمان بنسبة 4.06%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 88.4 مليون درهم.

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