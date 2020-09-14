محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:14 م
الافتتاح
الافتتاح
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ميدان اللوتس بحي شمال مدينة المنيا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، بحضور اللواء أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وقال المحافظ، إنه يتم تنفيذ أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسة بكل مركز ومدينة، طبقًا للجدول الزمنى المحدد، وذلك لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للميادين والحفاظ على المعالم الأثرية لكل ميدان، والتي تتميز به المحافظة منذ عدة سنوات ماضية، وكذلك تجميل الشوارع الرئيسية بكل مركز ومدينة لإظهار المدن بطابع جمالي وحضاري مميز.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء أعمال تطوير وتجميل الميادين العامة والطرق الرئيسية.

وعلى جانب أخر، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقري والنجوع والتوابع لـ 50 جنيها للمتر، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وجميع رؤساء القري، ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي.

من جانبه، استعرض نائب المحافظ، تحليل نتائج الحصر وبيانات المخالفات وانواعها بنطاق المحافظة، بالاستعانة بالخريطة المعدة بمعرفة جهاز التعبئة العامة والاحصاء وبمنظومة المتغيرات المكانية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة.

وجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)
محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير وتجميل ميدان اللوتس (صور)

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ميدان اللوتس تطوير وتجميل المنيا المتغيرات المكانية اجراءات احترازيه

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