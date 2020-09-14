طبيب الغلابة يظهر من جدبد.. والسر عمل درامي

رغم وفاته إلا أن الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة" مازال موجودا على الساحة المصرية، سواء بعمل المحافظات على تخليد اسمه بتسمية مقرات به أو تكريمه بعدة أشكال، إلى وصل الأمر إلى الرغبة في إعداد عمل درامي لقصته.





مطالب بإنتاج عمل عن قصة حياة "مشالي"

البداية كانت مع الفنانة وفاء عامر التي طالبت بإنتاج مسلسل يتناول قصة حياة الراحل الدكتور محمد مشالى الشهير بطبيب الغلابة، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "أطالب بعمل مسلسل عن قصة حياة طبيب الغلابة العظيم الدكتور مشالي".





ترشيح محمد صبحي لأداء الدور

وفور طرح الفكرة بدأ الجمهور في ترشيح الفنان محمد صبحي لأداء الدور وتجسيد شخصية طبيب الغلابة محمد مشالي، نظرا لعبقرية الفنان في الأداء بجانب إمكانية استغلال ملامحه في تأدية الدور، إلا أن هذا الأمر قوبل برأي آخر من الفنان محمد صبحي.





محمد صبحي: لطفي لبيب أفضل

وكشف الفنان محمد صبحي، عن موقفه من إمكانية تجسيد شخصية الطبيب، قائلا أنه متابع للدكتور محمد مشالي ولكن حيث الفيزيكال والشكل، أنسب ممثل يقدر يلعب الدور ده هو لطفي لبيب ربنا يديله الصحة كشخصية.





وأضاف: "لكن كروح وعقل أنا أحب ألعبه وأعمله، لأن الراجل ده لازم ميبقاش العمل الفني الذي يقدم في حدود كونه يساعد الغلابة، وإلا يبقى إحنا بنهد رحلة طويلة أوي، وهو راجل له إنجازات وفكر ورضا مرعب".





من هو طبيب الغلابة؟

يذكر أن الطبيب محمد مشالي توفي جراء هبوط مفاجئ في الدورة الدموية عن عمر ناهز 76 عاما، في 26 يوليو الماضي، والطبيب جذوره من البحيرة، وبدأ خدمته فى إحدى القرى الصغيرة التابعة للمحافظة إلى أن استقر فى عيادته فى ميدان السيد البدوى فى طنطا قبل وفاته.





وكان متخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، وبداياته كانت قاسية فكان يعمل بالوحدات الريفية للإنفاق على أسرته بعد أن رحل والده عن الحياة.



