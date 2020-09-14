السيطرة على حريق شب في فندق تحت الإنشاء بحدائق الأهرام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:11 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا اندلع بـ"كرفان" فندق تحت الإنشاء بمنطقة حدائق الاهرام، غرب المحافظة دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من موقع تحت الإنشاء بالمنطقة (هـ)، بحدائق الاهرام.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وأسفر الحريق عن تفحم الكرفان.

وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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فندق حريق حدائق الأهرام الحماية المدنية

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