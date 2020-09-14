ارتفاع سوق البحرين المالي بنسبة 0.22% في ختام التعاملات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:08 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحاً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 701.3 ألف درهم.

 وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.40%، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%.
 
كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.11% مدفوعا بصعود سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 1.71%، 0.59%، على التوالي.

 
 

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