ارتفاع سوق البحرين المالي بنسبة 0.22% في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% رابحاً 3.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1401.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 701.3 ألف درهم.





وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.40%، مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.11% مدفوعا بصعود سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 1.71%، 0.59%، على التوالي.