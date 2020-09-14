لقاء سويدان برفقة إيهاب فهمي في العرض الخاص لمسرحية "سيد درويش"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت لقاء بالصورة برفقة الفنان إيهاب فهمي من العرض الخاص لمسرحية سيد درويش.

وعلقت لقاء علي الصورة قائله :" النجم إيهاب فهمي مدير المسرح القومي ، نورتنا يا بوب في المسرح".

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.

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