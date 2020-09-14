4 عروض من أندية الدوري المصري لضم مهاجم الزمالك

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:06 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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لفت عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنظار عددا من أندية الدوري المصري، والتي تسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.


وتلقى مسؤولي نادي الزمالك 4 عروض من أندية داخل مصر لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم، ومن بينهم ناديا وادي دجلة وسموحة.


واستقرت إدارة القلعة البيضاء على توسيق عمر السعيد، وضم صفقة جديدة، بسبب عدم الاعتماد عليه من جانب المدرب الفرنسي، ما يصعب استمرارة داخل الابيض للموسم المقبل.


يذكر أن الزمالك حقق فوزا ثمينا ثمينا على فريق الإنتاج الحربي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، سجله مصطفى محمد، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في المركز الثانى جمعهم من 27 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء، وتعادل فى 7 مباريات، مقابل 4 هزائم، وأحرز لاعبوه 37 هدفاً، واستقبلت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط رصيد الأبيض بنهاية الموسم بعدما تخلف عن حضور مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الاهلى في الدور الأول للمسابقة.


فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 30 نقطة في المركز التاسع، حصدهم من 26 مباراة، فاز في 7 مواجهات وتعادل في 9، وهزم في 10 مباريات، محرزا 22 هدفاً، وتلقت شباكه 28 هدفاً، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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