محمد صلاح مطلوب في برشلونة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.


وأكدت صحيفة صنداي اكسبريس البريطانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد جعل محمد صلاح نجم ليفربول هدفه الأول.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه يبدو من الصعب جدًا أن يتعاقد النادي الكتالوني مع محمد صلاح في الصيف الحالي وذلك في ظل الأزمة الإقتصادية بالإضافة إلى أهمية النجم المصري في تشكيلة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي.


وأفادت الصحيفة البريطانية بأن محمد صلاح البالغ من العمر 28 عامًا يمتلك عقدًا مع الحمر يمتد حتى صيف 2023 وكان قد إنضم إلى ليفربول في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي  مقابل 42 مليون يورو فقط.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محمد صلاح خاض بقميص الحمر حتى الآن 154 مباراة في جميع البطولات وسجل 97 هدفًا وصنع 41 هدف آخرين بينما لعب مع المنتخب المصري 67 مباراة وسجل 41 هدف آخرين.

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