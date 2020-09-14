زعيم بيلاروسيا يزور روسيا لتأمين دعمه وسط الاحتجاجات

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زار الرئيس البيلاروسي روسيا، اليوم الاثنين، في محاولة للحصول على مزيد من القروض والدعم السياسي، حيث دخلت المظاهرات ضد تمديد حكمه الذي استمر 26 عامًا أسبوعها السادس.



تأتي محادثات ألكسندر لوكاشينكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود بعد يوم من تدفق ما يقدر بنحو 150 ألف شخص إلى شوارع العاصمة البيلاروسية، مطالبين باستقالة لوكاشينكو. وقالت وزارة الداخلية إنه تم اعتقال 774 شخصا في مينسك ومدن أخرى في بيلاروسيا لعقدهم تجمعات غير مرخصة يوم الأحد.



رفض المتظاهرون في بيلاروسيا إعادة انتخاب لوكاشينكو لولاية سادسة في 9 أغسطس باعتبارها مزورة. وانتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الانتخابات باعتبارها غير حرة ولا نزيهة وحثتا الزعيم البيلاروسي على الدخول في محادثات مع المعارضة وهو مطلب تم رفضه.



في محاولة لكسب دعم موسكو، حاول مدير مزرعة الدولة السابق، البالغ من العمر 66 عامًا، تصوير الاحتجاجات على أنها محاولة من جانب الغرب لعزل روسيا، التي تعتبر جارتها حصنًا رئيسيًا ضد الناتو وقناة رئيسية لصادرات الطاقة إلى أوروبا.



لدى روسيا وبيلاروسيا معاهدة اتحاد تنص على روابط سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، لكنهما غالبًا ما انخرطا في نزاعات حادة. قبل الانتخابات، اتهم لوكاشينكو مرارًا وتكرارًا الكرملين بالضغط على بيلاروسيا للتخلي عن استقلالها.



لكن مع انتقاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للانتخابات واستعدادهما لمجموعة من العقوبات، يتعين على لوكاشينكو الآن الاعتماد بشكل مباشر على دعم روسيا.



على الرغم من الاحتكاكات في الماضي، فإن الكرملين يمقت احتمالية قيام احتجاجات عامة تجبر زعيم البلاد على الاستقالة، خوفًا من أن يشجع هذا منتقدي بوتين في الداخل.



وسرعان ما هنأ بوتين لوكاشينكو على إعادة انتخابه ووعد بإرسال الشرطة الروسية إلى بيلاروسيا إذا تحولت الاحتجاجات هناك إلى أعمال عنف، مشيرًا إلى أنه لا داعي لذلك حتى الآن.



كما أشارت موسكو أيضًا إلى استعدادها لمناقشة إعادة هيكلة ديون روسيا البيضاء البالغة مليار دولار المستحقة لروسيا، وهي قضية رئيسية في محادثات يوم الاثنين بين بوتين ولوكاشينكو.



