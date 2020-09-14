"تحيا مصر": نعمل على سد احتياج ألف قرية هم الأشد فقرا في مصر (فيديو)

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندق تحيا مصر، إن الصندوق يتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني سعيا وراء الوصول لكافة الأسر الأولى بالرعاية.





وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن عدد القرى الأكثر احتياجا وأشد فقرا وفقا لحصر المركزي للتعبئة والإحصاء يبلغ عددهم 1000 قرية على مستوى الجمهورية، وهذه القرى تحتاج لتدخلات مختلفة، ويعملون على رفع مستواها.





وأضاف أنهم يستهدفون توفير حياة كريمة لسكان هذه القرى، منوها بأن الدولة لديها خطة متكاملة في مجال التنمية العمرانية يتشارك فيها عدة جهات من القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنهم انتهوا من توفير سكن كريم لنحو 10 آلاف أسرة على مستوى 332 قرية.





أعلن صندوق تحيا مصر أنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة لقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج، أكتوبر القادم، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.





من جانبه قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن مشروعات المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات (الإسكان - الصحة – التعليم والتدريب – التكافل الاجتماعي-الخدمات الرياضية -التمكين الاقتصادي)، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.









وأضاف أن مشروعات المرحلة الثانية تشمل الوحدة الصحية بقرية الشيخ زين الدين بعد رفع كفاءتها الإنشائية، وكذلك توفير التجهيزات الطبية اللازمة، وتوفير 96 زيارة طبيب بتخصصات مختلفة لتوفير الرعاية الصحية لسكان القرية والقرى المجاورة.

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كما تتضمن المشروعات رفع كفاءة مركز شباب قرية الشيخ زين الدين وتجهيز المركز بكافة الوسائل المساعدة من أجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.









وعن مشروعات قرية السوالم أشار عبد الفتاح، إلى أن المرحلة الثانية تتضمن دعم الخدمات التعليمية من خلال تطوير مدرسة السوالم الابتدائية المشتركة، وكذلك مدرسة السوالم الابتدائية بنين وتوفير كافة الوسائل التعليمية المتطورة داخل الفصول الدراسية وكذا تنمية مهارات وأدوات المعلمين.









كما تشمل المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج دعم الخدمات الشبابية والتوعوية بقرية السوالم ومنها: رفع الكفاءة الإنشائية لمركز الشباب، بالإضافة إلى تجهيز المركز بأجهزة ووسائل الدعم التكنولوجي.









كما تشهد قرية السوالم استكمال شبكات المياه للمناطق المحرومة بالقرية، وأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة وتجديد كامل غرف المحابس وتنفيذ أعمال الميكانيكا (تركيب واختبار)، لكامل الشبكة بأطوال 1030متر و825.5 متر و2750 متر، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 664 وصلة منزلية.









وعلى مستوى مشروعات توفير سكن كريم لأهالي قرية السوالم، يجرى حاليا هدم وإعادة بناء 15 منزلا متدهورا بعد دراسة حالة قاطنيه، بالإضافة إلى تدبير بعض التجهيزات والفرش المنزلي.







