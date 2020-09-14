الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني في طهران

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:53 م
الخارجية الألمانية
الخارجية الألمانية
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، السفير الألماني في طهران، بسبب تغريدات منددة بإعدام المصارع نافيد أفكاري، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، استدعت إيران، السفير السويسري الممثل للمصالح  الأمريكية في إيران بشأن إجراءات محتملة قد تتخذها واشنطن ضد شحنة وقود إيرانية إلى فنزويلا.

 

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكدا أن إيران سترد على أي تهديد يستهدف ناقلات نفطها.

 

وقال عراقجي إن "لجوء أمريكا إلى القوة والتنمر يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وتدفق الطاقة الحر في العالم، وهو دليل واضح على القرصنة البحرية والانتهاك الصارخ للحقوق الدولية بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".

 

 وأبلغ عراقجي السفير السويسري، راعي المصالح الأمريكية في طهران أن "إيران سترد بشكل سريع وحاسم على أي تهديد يستهدف ناقلات النفط الإيرانية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل التداعيات".

 

وكانت طهران استدعت السفير السويسري وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على مضايقة الولايات المتحدة لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا.

 

ويذكر أن قالت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري إن أي تحرك من الولايات المتحدة "مثل القراصنة" ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون له تداعيات.

 

كان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال لوكالة رويترز، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

 

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على قطاعي النفط في إيران وفنزويلا العضوين في منظمة أوبك. وامتنع مسؤولو الإدارة الأمريكية عن تحديد الإجراءات التي يجري بحثها ولكنهم قالوا إنه سيتم تقديم الخيارات للرئيس دونالد ترامب

 

 

 

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