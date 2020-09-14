اليوم.. داليا مصطفي ضيفة منال سلامة في برنامجها "حلو الكلام مع منال"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحل الفنانة داليا مصطفي ضيفة منال سلامة في أولي حلقات برنامجها الجديد "حلو الكلام مع منال".

حيث شاركت منال سلامة جمهورها بصورة تجمعها بالفنانة داليا مصطفي عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : انتظروني اليوم علي صدي البلد أول حلقة من برنامج حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفي.

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

سوارت: محمد صلاح يريد برشلونة

منذ نصف ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ ساعة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقدم هدية جديدة لـ"مؤمن زكريا"

منذ 35 دقيقة

عرض قطري يهدد بقاء فاسكيز مع ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

تكليف من السيسي.. تفاصيل أزمة عمارة الشربتلي بالزمالك بعد انتهاء الترميم

منذ ساعة و 9 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

سوارت: محمد صلاح يريد برشلونة

01:49 م

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

12:49 م

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

01:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر