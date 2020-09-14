إسلام إبراهيم ل"الفجر الفني": العمل مع يحيى الفخراني مدرسة.. وسأظهر بلوك مختلف معه

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى "نجيب زاهى ذركش"، لأنه من بطولة الفنان يحيى الفخرانى، موضحاً أن العمل معه يعتبر بمثابة دورة تمثيلية.


وكشف "إبراهيم" فى تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته فى "نجيب زاهى ذركش"، حيث قال"أجسد شخصية "سعيد"، وهو ابن الفنان يحيى الفخرانى بس مش عايش معه، وبيشتغل عامل بيقطع التذاكر فى السينما".


وتابع"الدور مختلف تماماً عن ماقدمته من قبل من حيث المضمون واللوك الخاص بيه، الناس هتشوف حاجة جديدة ومختلفة تماماً".


وأشار أنهما سيبدأوا تصوير المسلسل فى شهر أكتوبر القادم، وسيتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، مشيراً إلى أن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم"هالة فاخر، انوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى"، ومن إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال، ويقع في إطار اجتماعى يتضمنه مشاهد كوميدى.


يذكر أن أخر أعمال إسلام إبراهيم مشاركته فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.

أخبار تهمك

الأهلي يقدم هدية جديدة لـ"مؤمن زكريا"

منذ 40 دقيقة

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

منذ ساعة و نصف

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 20 ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ حوالي 3 ساعات

تكليف من السيسي.. تفاصيل أزمة عمارة الشربتلي بالزمالك بعد انتهاء الترميم

منذ ساعة و 14 دقيقة

سوارت: محمد صلاح يريد برشلونة

منذ 35 دقيقة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الخطيب يتخذ قرار هام قبل مواجهة الأهلي ضد الاتحاد

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

منذ ساعة و 10 دقيقة

تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

11:18 ص

سوارت: محمد صلاح يريد برشلونة

01:49 م

ليفربول يحسم فكرة بيع محمد صلاح لبرشلونة

12:49 م

الأهلي يجهز مفاجأة لجماهيره في لقاء التتويج بالدوري

01:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر