صلاح عبدالله يغازل جمهوره في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازل الفنان صلاح عبدالله جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


والقي صلاح عبدالله التحية الصباحية علي جمهوره وكتب : يجعل صباحكم رباح مليان هنا وأفراح الغيوم تنكشف والهموم تنزاح.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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