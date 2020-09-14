رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المركز الثالث للتطوير المهني بكلية التربية

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افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الاثنين، المركز الجامعي للتطوير المهني والوظيفى بكلية التربية، وذلك بحضور الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد أنور، عميد الكلية، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف المساهمة في تقديم الإرشاد المهني والتدريب علي مهارات التوظيف بالمجان لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.



وفي كلمته أكد الدكتور عصام الكردي، أن هذا المركز يعد الثالث بجامعة الإسكندرية حيث تضم الجامعة مركزين أخريين للتطوير المهنى والوظيفى بكليتى التجارة والهندسة، مما يسمح بإتاحة الفرصة لتدريب أكبر عدد من الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

ولفت أن هذه المراكز تمثل رابطًا إضافيًا لجامعة الإسكندرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل.



وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية إلى أن المركز الجديد يقوم بتدريب طلاب كليات التربية، والآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، والصيدلة، والتربية الرياضية بنين وبنات، لتأهيلهم لسوق العمل،حيث تنطلق رؤية المركز من دعم الشباب ومساعدتهم على تخطيط حياتهم وامتلاك المهارات الضرورية للتميز فى ظل بيئة العمل التنافسية، حيث يكتسب طلاب الجامعة المهارات المهنية التى تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل كنوع من انواع التدريب التحويلى فضلا عن اكسابهم المهارات الحياتية التى تمكنهم من التعامل مع الاخرين في كافة قطاعات العمل بنجاح.

وأضاف أنه تم توفير بعض فرص التوظيف للطلاب بالمدارس الخاصة والدولية وأيضا في الفنادق والشركات الكبرى والعيادات.

وأوضح أن المركز منذ بداية عمله التجريبى فى شهر مايو الماضي، والذي شهد جائحة كرونا، قام بتدريب حوالي ٦٥٠ طالب عن بعد باستخدام برنامج ZOOM على مهارات التوظيف المختلفة. على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل.

لى مستوى المحافظة.



أخر أخبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 900 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84161 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 153 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 101009 حالة من ضمنهم 84161 حالة تم شفاؤها، و5648 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

https:apple.co3gURgYJ





