تفريغ 57 ألف طن قمح روسي و3 آلاف طن رخام بموانئ بورسعيد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة، SEA BEE والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 199 متر والغاطس 12 متر وذلك لتفريغ 57 ألف طن قمح روسى بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98متر والغاطس 6متر وذلك لتفريغ 3 آلاف طن رخام بالميناء.

وأستقبل أيضا السفينة EVRE NYE التى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 5متر وذلك لشحن 4400 طن صودا كاوية من الميناء.



وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل عبر وسائل النقل المختلفة السكك الحديدية وسيارات النقل مما يساهم فى وصول القمح المستورد فى أقل سرعة زمنية إلى أماكن التخزين بانحاء الجمهورية.
تفريغ 57 ألف طن قمح روسي و3 آلاف طن رخام بموانئ بورسعيد
تفريغ 57 ألف طن قمح روسي و3 آلاف طن رخام بموانئ بورسعيد
تفريغ 57 ألف طن قمح روسي و3 آلاف طن رخام بموانئ بورسعيد
تفريغ 57 ألف طن قمح روسي و3 آلاف طن رخام بموانئ بورسعيد

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