الإمارات تغيث متضرري الفيضانات في السودان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:39 م
مساعدات إماراتية
مساعدات إماراتية
وكالات
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أرسلت دولة الإمارات، طائرة مساعدات ثانية، إلى السودان، ضمن جسر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجوي، لإغاثة المتأثرين من الفيضانات في السودان.

 

وجاءت المساعدات الإماراتية الإنسانية، لدرء آثار السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية.

 

وكانت الطائرة، تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات العلاجية والمواد الطبية والغذائية، والإيوائية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

 

وكان في استقبالها بمطار الخرطوم المستشار بسفارة الإمارات لدى السودان، رحمة فاضل الشامسي، ووفد هيئة الهلال الأحمر، برئاسة محمد سالم الجنيبي، الموجود حالياً في السودان لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية والإشراف على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في عدد من الولايات الأكثر تضرراً من كارثة الفيضانات.

 

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وانطلاقاً من المبادرات التي تضطلع بها الإمارات لدعم الأشقاء في السودان، وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم.

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