أحمد حسن عن أهم ما يميز كارتيرون: لا يلتفت للانتقادات

أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك.





وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" السوشيال ميديا لا تدير الفرق، وأصبحت اللجان الالكترونية "سبوبة" فقط للبعض، وهناك لاعبين موجودين داخل الأندية بالسوشيال ميديا".





وأضاف:" كارتيرون يستحق الإشادة وتأكيداته بأنه لا يتأثر بالسوشيال ميديا، خاصة بعدما أكد أنه سيفعل ما يراه صحيحا، ولن يلتفت للانتقادات".





وواصل:" المدرب يسعى لتطوير الزمالك، خاصة في التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما أنه يقوم برفع الروح المعنوية للاعبين، وهناك أكثر من لاعب شارك معه في أكثر من مركز مثل إسلام جابر وإمام عاشور، في ظل ضغط المباريات".











