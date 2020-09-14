"تعليم بني سويف" تنفذ ندوة لتوعية الموظفين بمواجهة كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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نفذت لجنة السلامة والصحة المهنية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف بالتعاون مع مديرية الصحة ندوة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بقاعة المديرية بحضور العاملين بالمديرية.

يأتي ذلك إطار حرص سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ حملة توعوية بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكدت وكيل الوزارة بأنه تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء ومعالي الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف يتم تنفيذ حملة توعوية بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بكافة المنشأت التعليمة واستمرار تعقيم المنشأت واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت هويدا عبدالمنعم مسئول الجودة والكوارث والأزمات بأن هذه الندوة تأتي ضمن خطة لجنة السلامة والصحة المهنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأستعرضت الدكتورة منى أبو زيد مسئول الإعلام بمديرية الصحة تاريخ هذا الفيروس وطرق الانتقال وكيفية الوقاية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والرد على استفسارات الحضور.

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