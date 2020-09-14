توقيع الكشف الطبي على 143 مرشحا لمجلس النواب بالقليوبية

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واصلت مستشفيات القليوبية التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والمخصصة لإجراء الكشف الطبي للمتقدمين على الترشح لمجلس النواب، استقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب لليوم الرابع على التوالى، حيث جرى استقبال 67 مرشحا محتملا اليوم، ليصبح إجمالي المرشحين المحتملين الذين جرى إجراء الكشف عليهم 143 مرشحا أجروا التحاليل، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة.



من جانبه أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جرى تخصيص 7 أماكن للكشف عن المرشحين، وهي مستشفيات ناصر العام بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وطوخ، وشبين القناطر المركزيين، وقليوب التخصصي، ومستشفى جراحات اليوم الواحد ببهتيم بشبرا الخيمة، بالإضافة إلى "القومسيون الطبي" ببنها، وبدأت اللجان أعمالها، الجمعة الماضية، بعد استلام نماذج الكشف المعتمدة من الوزراة.



وأكدت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، أنه جرى تجهيز غرفة خاصة لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح، وبها مكان للاستقبال، وجرى الكشف عن 26 مرشحا منذ اليوم الأول، وحتى أمس والنماذج الخاصة بتوقيع الكشف معتمدة ومتوفرة بالمستشفى، والكشف الطبي يشمل إجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.



كما أعلنت الدكتورة صفاء فراج مدير "القومسيون الطبى" استقبال19 مرشحا لإجراء الفحص الطبي.