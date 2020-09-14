تطورات جديدة في واقعة دهس صالح جمعة لشاب بسيارته

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قررت نيابة قسم الجيزة، حفظ التحقيقات في اتهام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بدهس شاب بسيارته بعد تصالح المجني عليه مع اللاعب.



كانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل صالح جمعة من ديوان قسم الشرطة بعد تصالح الشاب الذي دهسه بسيارته على كورنيش النيل، في شهر أبريل الماضي.



كانت تلقت مديرية أمن الجيزة في شهر أبريل الماضي، إخطارًا من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشيهرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.



وبالكشف عن لوحاتها، تبين أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادى الزمالك وتبين أن الحادث وقع فى الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحى، الذى يعمل به.