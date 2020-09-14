تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن تواجد وكلاء النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، في مدينة برشلونة من أجل بحث إمكانية انتقال اللاعب إلى البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.





ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد اقتراب رحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لا زال متمسكًا بالتعاقد مع لاوتارو هذا الصيف.





وتابعت الصحيفة، أن ممثلي لاوتارو تواجدوا في برشلونة، ومن المحتمل أن يسافروا إلى ميلان للاجتماع مع مسؤولي إنتر.





ويسعى برشلونة خلال الفترة المقبلة، إلى تسهيل انتقال فيدال إلى إنتر ميلان، من أجل التوصل لاتفاق لضم لاوتارو مارتينيز.



