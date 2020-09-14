تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:35 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن تواجد وكلاء النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، في مدينة برشلونة من أجل بحث إمكانية انتقال اللاعب إلى البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد اقتراب رحيل النجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الفريق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لا زال متمسكًا بالتعاقد مع لاوتارو هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أن ممثلي لاوتارو تواجدوا في برشلونة، ومن المحتمل أن يسافروا إلى ميلان للاجتماع مع مسؤولي إنتر.

ويسعى برشلونة خلال الفترة المقبلة، إلى تسهيل انتقال فيدال إلى إنتر ميلان، من أجل التوصل لاتفاق لضم لاوتارو مارتينيز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاوتارو رياضة برشلونة اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 18 ساعة

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

محمد صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 49 دقيقة

برشلونة يرفض الاستسلام في الصفقة التاريخية

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ ساعة و نصف

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك ينفي المفاوضات مع هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يتنازل من أجل إنتر ميلان

منذ ساعة و 23 دقيقة

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

منذ أقل من ساعة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:18 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

11:56 ص

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

12:02 م

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟