خطوات استخراج الفيش الجنائي 2020 والأوراق الخاصة عبر الموقع الإلكتروني من المنزل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:38 م
الفيش الجنائي
الفيش الجنائي
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خطوات استخراج الفيش الجنائي 2020 والأوراق الخاصة عبر الموقع الإلكتروني من المنزل

نجد أن وزارة الداخلية قد صرحت بإقامتها لموقع إلكتروني يشمل كافة الخدمات التي تحتاجها المواطنين، لتخليص مستنداتهم الرسمي، والأوراق الخاصة بهم، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة يمكن للفرد أن يقوم بها من خلال منزله، وجاء ذلك بغرض توفير الوقت والجهد على المواطنين، وأيضاً منع الازدحام بينهم، حيث نعرف جميعاً أن المصالح الحكومية تعاني من الكثير من الازدحام الشديد بين المواطنين، ويجب على الفرد إتباع كافة الخطوات بدقة حتى يحصل على الخدمة التي يريدها.

استخراج الفيش الجنائي 
يعرف الفيش الجنائي في المصالح الحكومية بصحيفة الحالة الجنائية، ونجد أن أهمية الفيش الجنائي كثيرة بالنسبة للأفراد الذين يريدون أن يستخرجوا كافة الأوراق للعمل في مكان ما، أو للسفر خارج البلاد، حيث لا نجد أن أي تقديم للوظائف، أو العمل بأي جهة يكتمل أوراقه بدون استخراج الصحيفة الجنائية للشخص.

خطوات استخراج الفيش الجنائي 
نجد أن هناك عدة خطوات يجب إتباعها لاستخراج الفيش الجنائي، ومن أهم هذه الخطوات :

- على الشخص الذي يريد استخراج الفيش الجنائي التوجه لأي مركز شرطه يتبع له.

- يجب أن يكون مع الشخص الذي يريد استخراج فيش جنائي البطاقة الشخصية الخاصة به، وذلك في حالة ماكان الشخص بالغاً 16 عام.

- ولا ننسى أيضاً ضرورة وجود معه جواز السفر الخاص به.

- ولابد أن يحضر الشخص معه شهادة ميلاده الخاصة، وذلك في حالة ماإذا كان الشخص بلغ 16 عاماً.

- ضرورة وجود صورة فوتوغرافية للشخص نفسه، الذي يرغب في استخراج صحيفة الحالة الجنائية بصورة ورقية.

- وعلى الأجانب المقيمين داخل البلاد، إذا رغبوا في استخراج صحيفة الحالة الجنائية أن يقوموا بإحضار بطاقة الإقامة الخاصة به.

- وسيقوم الشخص بدفع مبلغ من المال قدره 30 جنيهاً، وذلك رسوم استخراج الفيش الجنائي بشكل سريع. 

- ويتمكن الشخص من استلام الفيش الخاص به في وقت 24 ساعة.

طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية من على الإنترنت 
هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية إالكترونياً، ومن هذه الخطوات :

ييجب على الشخص الذي يري استخراج صحيفة جنائية أن يدخل على الموقع اللإلكتروني لوزارة الداخلية من خلاال الرابط الخاص بها.
- يتم تسجيل الدخول إلى حساب الشخص.
- ثم الدخول إلى قسم الأدلة الجنائية الذي يوجد في الصفحة الرئيسية.
- ثم بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.

خطوات استخراج الفيش الجنائي 2020 والأوراق الخاصة عبر الموقع الإلكتروني من المنزل

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