تعرف علي جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية



وعن مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1047) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن الإجتماعى، تم مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (1) قضية.



وبخصوص مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (178) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات"، تم ضبط (3) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط ممرض بإحدى المستشفيات لإستغلاله موقعه الوظيفى والإستيلاء على كميات مختلفة من العقاقير الطبية والأدوية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى والتربح من بيعها.





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ممرض بإحدى المستشفيات بالإستيلاء على أدوية من المستشفى جهة عمله لبيعها فى السوق المحلى والإستيلاء على ثمنها.



و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام (ممرض بقسم الحروق بإحدى المستشفيات، بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه ممرض بقسم الحروق بالمستشفى وإستولى على كميات مختلفة من العقاقير الطبية المقرر صرفها للمترددين والمحجوزين بالمستشفى جهة عمله للعلاج من بعض الأمراض، وكذا مرضى فيروس كورونا وإخفائها بمسكنه وبيعها عقب تجميع كميات كبيرة منها للإستيلاء على ثمنها مستغلًا الظروف الراهنة وتزايد الطلب فى السوق المحلى على الأدوية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف مسكنه وضبطه، وبتفتيش المسكن عثر على 157 عبوة دوائية مختلفة الأنواع مدون عليها "خاص بوزارة الصحة ممنوع تداولها وبيعها.





وبمواجهة المتهم إعترف بإستيلائه على العقاقير المضبوطة بمسكنه من المستشفى جهة عمله بقصد بيعها والإستيلاء على ثمنها.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







كثفت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ،و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها ) بضائع أجنبية الصنع- سجائر) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (32 ألف جنيه).نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط (1) قضية، بينما في مجال الأمن العام، تم ضبط 14) قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى).