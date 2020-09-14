محافظ الفيوم: عائد التصالح في مخالفات البناء يفيد المواطن (فيديو)

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن 75% من محافظة الفيوم يعتبر مناطق ريفية، وتخفيض سعر المتر في الريف إلى 50 جنيه شجع الكثير من المخالفين على التقدم للتصالح.

وأشار "الأنصاري"، خلال اتصال هاتفي برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المواطنين سيتقدموا للتصالح دون أن يتعرضوا لأي ضغوط مالية، مؤكدا أن هدفهم أن يدخل المخالفين تحت المظلة القانونية.

وأوضح أن المبالغ المالية التي سيتم تحصيلها سيعاد توجيهها لرفع مستوى البنية التحتية في المحافظات المختلفة، وهو ما سيعود على المواطن بالنفع.

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

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