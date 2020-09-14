"الغضبان" يوجه بتقديم كافة الدعم لمؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مشايخ منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والشيخ محمد أبو مندور مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، والشيخ أحمد خيرى مدير إدارة التوجيه بمنطقة وعظ بورسعيد، والشيخ عبد الرحمن الصياد، واعظ عام بمنطقة وعظ بورسعيد، والأستا وليد سليمان منسق بيت العائلة المصرية ببورسعيد.

وفى بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد على أهمية ومكانة الأزهر الشريف، ودور الخطاب الدينى وتأثيره فى المجتمع وبناء الأفراد، لافتا إلى أن مؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية يقع على عاتقها مسؤلية كبيرة لتوعية المواطنين بما يحدث من جهود للدولة المصرية وبناء فكر الشباب نحو دعم خطط الدولة وعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار المغرضة التى يبثها البعض ضد خطط الدولة، وأوضح المحافظ أهمية الخطاب الدينى وأسلوب التواصل مع المواطنين فى بناء فكر الشباب وتحصينهم من محاولات التضليل والتخريب.

واستمع اللواء عادل الغضبان، إلى كافة الأنشطة والأعمال التى تقوم بها منطقة وعظ بورسعيد فى مجال التوعية والتواصل مع المواطنين، مشددا على أهمية دور مؤسسة الوعظ فى تنفيذ الندوات والمؤتمرات الدينية الموسعة والتواصل مع كافة فئات المجتمع، وتكثيف أنشطة المؤسسة فى دور العبادة والمدارس والجامعات ومراكز الشباب وغيرها.

ومن جانبهم، وجه مشايخ منطقة الوعظ ببورسعيد الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للمؤسسات الدينية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات للقيام بدورها على أكمل وجه، مؤكدين الاستعداد للتعاون مع المحافظة لتوعية المواطنين بجهود الدولة والطفرة الملموسة فى كافة المجالات والعمل المتواصل ليلا ونهارا لتحقيق أفضل الخدمات لبورسعيد ووضعها على طريق التنمية المستدامة.
"الغضبان" يوجه بتقديم كافة الدعم لمؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية
"الغضبان" يوجه بتقديم كافة الدعم لمؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية
"الغضبان" يوجه بتقديم كافة الدعم لمؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية
"الغضبان" يوجه بتقديم كافة الدعم لمؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية
"الغضبان" يوجه بتقديم كافة الدعم لمؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية
"الغضبان" يوجه بتقديم كافة الدعم لمؤسسة وعظ بورسعيد الأزهرية

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