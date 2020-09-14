انطلاق مبادرة "اختيارك" لعلاج ومكافحة الإدمان في كفر الشيخ

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فعاليات مبادرة " اختيارك " ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات، لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك لتوعية أكبر عدد من الشباب والأسر والسائقين بشكل خاص بدائرة المحافظة باخطار المخدرات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



قال محافظ كفرالشيخ، أنه مع عودة فاعليات أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تم تنفيذ حملات توعية باخطار المخدرات بالمناطق الآتية، " المزلقان الوسطاني بمدينة كفر الشيخ، شارع ابراهيم المغازي، نادي كفرالشيخ الاجتماعي، موقف كفرالشيخ الرئيسي، حديقة صنعاء، الموقف الجديد بالعاصمة، كذا جمعية الشباب المسلمين بمدينة دسوق "، حيث استهدفت حملات التوعية كُلًا من " الباعة، المارة، اصحاب المحلات، الأسر، جموع السائقين "، وتم توجيه رسالة التوعية لهم والتعريف بالخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، والتأكيد علي أن العلاج في سرية وبالمجان.



وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ المبادرات من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة كفرالشيخ، وبإشراف كلًا من الدكتورة هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التنمية والتطوير، والدكتور احمد السماحي، المدير التنفيذي لمكتب محافظ كفرالشيخ.



وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم توزيع ملصقات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعية المواطنين بخطورة تلك القضية الهامة، مؤكدًا أن اللقاءات المباشرة يكون لها رد فعل إيجابى على المواطنين.



يذكر أن؛ المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، ويتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة.



كما تستهدف المبادرة بث عددة رسائل إيجابية منها " اختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم لكافة الأفكار المغلوطة حول المخدرات والعمل على تصحيحها، اختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الأضرار المترتبة على تعاطي المواد المؤثرة على الحالة النفسية والعقلية، اختيارك الصحيح هيخليك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام ".