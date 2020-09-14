تطورات واقعة تحرش ممرض بفتاة مشتبه بإصابتها بكورونا في الدقي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس "ع. م"، الممرض المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات، في أحد المستشفيات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة تحرش ممرض في إحدى مستشفيات الدقي، بمريضة، لديها اشتباه بفيروس كورونا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم، ويدعى "ع. م"، 23 سنة، متزوج، ويعمل ممرض في مستشفى معروفة بالدقي، وأثناء ذهاب فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، لتلقي العلاج اللازم، بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، تحرش بها.

وأوضحت الفتاة، أن الممرض المذكور، لمس أعضائها الحساسة بطريقة مريبة، فاستغاثت، وعندما خرجت من المستشفى توجهت، أمس، إلى قسم الشرطة، وحررت محضرا ضده، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

كان قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغا من فتاة تتهم ممرض بإحدى المستشفيات بالتحرش بها، وتمكن رجال الأمن من ضبطه وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت تحريات المقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث الدقي، أن الواقعة حدثت أثناء تلقي الفتاة العلاج نظرا للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حبس عاطل لضرب فني كمبيوتر وتمزيق ملابسه ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التخقيقات، لتعديه على فني كمبيوتر ببولاق الدكرور

كانت رصدت أجهزة الأمن تداول منشور وبعض الصور عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك يتضمن تضرر مواطن من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة البلطجة والتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته حيث تم تحديد المجنى عليه فنى كمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبإستدعائه قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل، مقيم بذات الشارع سكنه، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، قتل" بسبب إصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما.

قام على إثرها الأخير بالتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وتمزيق ملابسه دون حدوث إصابته، وأنه قام بإحداث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو فى حقه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المشكو فى حقه وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وأنكر قيامه بإحداث إصابة المبلغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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