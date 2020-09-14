اسهل طريقة لعمل الكانيلوني

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
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الكانيلوني من أشهر المأكولات الإيطالية، ويتميز بمذاق رائع، بالإضافة إلى أنه يعتبر من أبسط الأشياء التي نقوم بتجهيزها في المنزل، مما يدفع العديد من ربات البيوت للبحث عن اسهل طريقة لتحضيره.

اليوم نستعرض معكم كل مكوناته وطريقة تحضيره بالتفاصيل فيما يلي.

طريقة عمل الكانيلوني

مقادير الكانيلوني

عجينة الكانيلوني:
كوب و½ الكوب من الدقيق
كوب و½ الكوب من الحليب السائل
4 بيضات
¼ ملعقة صغيرة فلفل
2 ملعقة كبيرة زيت
½ ملعقة صغيرة ملح
 
الحشوة:
 
½ كيلوجرام لحم بقري مفروم
2 بصلة مبشورة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة كبيرة سمن أو زيت
 
التزيين:
 
3 ملاعق كبيرة صلصة طماطم
ملعقة كبيرة زيت
½ كيلوجرام جبنة موتزاريلا أو شيدر مبشورة

طريقة تحضير الكانيلوني
لعمل العجينة، اخلطي جميع المقادير جيدا بالخلاط أو يدوياً، ثم صفيها بمصفاة سلك.
اطهي اللحم المفروم عصاج بالزيت مع البصل والبهارات جيداً.
في مقلاة على النار، ضعي مغرفتين من العجين واقليها لتصبح قرصًا ذهبي اللون.
حددي الكمية بالضبط وكرمري حتى انتهاء الكمية.
افردي قرص الكانيلوني، ثم ضعي حشو اللحم المفروم، ولفي القرص جيدًا.
صفي لفائف الكانيلوني في صينية بايركس مدهونة بسمن أو زيت.
ضعي الصلصة وادهني بها لفائف الكانيلونيي ثم رشي الجبن.
أدخلي الصينية الفرن بعد تسخينه مسبقًا واتركيها لدقائق على درجة حرارة 140 حتى تذوب الجبن.

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