تحرير 3951 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (3951) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1525) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (202) مخالفة السير بدون تراخيص، (13) دراجة نارية مخالفة، (88) مخالفة شروط الترخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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