"قرصنة البيانات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي".. ندوة بجامعة حلوان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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ينظم مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب المهني كلية الحقوق جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية ندوة بعنوان: "قرصنة البيانات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وإيقاف الابتزاز الإلكتروني"، يحاضر فيها د عمرو شكري القبطان خبير الإرهاب الإلكتروني وأمن المعلومات بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتهدف الندوة إلى التوعية بأهمية ميكنة قطاعات الدولة،أهمية تفعيل مفهوم الأمن السيبراني، والتوعية بأهمية المحافظة على البيانات الشخصية والتى تمثل الجانب الهام من بيانات الدولة، والتوعية بمفهوم ونطاق جرائم المتعلقة بأمن المعلومات.

كما تتضمن مجموعة من المحاور حول مفهوم أمن المعلومات؟،وما المقصود بميكنة قطاع الدولة ؟ وكيف؟، وما الفرق البيانات الشخصية والبيانات الحساسة؟، الفرق بين الحماية السيبرانى والحماية الجنائية؟، ما هى أهم صور الانتهاكات؟، ما المقصود بالتصيد؟، المقصود ببرامج الفدية؟، ما المقصود بالطب الشرعى الرقمى؟، ما المقصود بحماية الاشياء؟، ما هو دور الذكاء الاصطناعى فى وقف الانتهاكات؟، كيفية تكاتف المواطن والدولة لحماية الدولة من الهجمات الخارجية والداخلية؟.

هذا ويشرف على الندوة الأستاذ الدكتور محمود حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ريهام منصور مدير مركز البحوث والاستشارات القانونية والتدريب المهني.

تعقد فعاليات الندوة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ بقاعة المحكمة بالكلية.

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