"المهارات الحياتية".. ورشة عمل جديدة لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
انطلقت ورشة عمل بعنوان "المهارات الحياتية" soft skills لتدريب وتأهيل وتوظيف مكلفي الخدمة العامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة الأقصر لمدة أربعة أيام، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجهت القباج باستئناف عمل مبادرة " شبابنا بيخدم بلدنا " لتدريب وتأهيل وتوظيف مكلفي الخدمة العامة من أخصائيين إجتماعيين ونفسيين بعد الانتهاء من عام التكليف الخاص بهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعاني من عجز وظيفي في هذه التخصصات خلال المرحلة الثانية من المبادرة.

وقد خصصت الوزارة عدد من المدربين المتخصصين لتنفيذ الورشة التي تتضمن عدد من الموضوعات منها الالتزام وتحمل المسؤولية والقدرة على العمل تحت ضغط والتواصل والتفكير الإبداعي والتخطيط الاستراتيجي وادارة الوقت والتفاوض مع الأخذ في الاعتبار تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية واجراءات السلامة الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء انعقاد ورشة العمل.

وقد قامت الوزارة بإطلاق المرحلة الأولى من تلك المبادرة عام 2016م بهدف سد العجز بدور الرعاية الاجتماعية والتي تتنوع بين مؤسسات رعاية أيتام ودور مسنين وأطفال بلا مأوى وأطفال معرضين للخطر من خلال الاهتمام بتنمية واستثمار القوى البشرية الموجودة من مكلفين الخدمة العامة.

وقد اسفرت عن توظيف عدد 35 مكلف خدمة عامة بعد انتهاء عام التكليف الخاص بهم بعدد 27 مؤسسة رعاية اجتماعية بالإضافة الى توظيف 15 مكلف أخرين بعدد 12 مؤسسة رعاية اجتماعية أثناء المرحلة الثانية الجاري العمل بها بمحافظتي الاسكندرية والغربية.

وجدير بالذكر أنه تم تقسيم المرحلة الثانية من المبادرة على ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها في محافظات الغربية والإسكندرية والأقصر وقد بدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا"، حيث تم الاستعانة بـ 100 شاب وفتاة من المكلفين بالخدمة العامة في 6 محافظات لسد العجز الوظيفي، في 55 دار رعاية.

وقد تم في هذه المرحلة استحداث تخصصين وضمهما للمبادرة، وهما التربية والتربية الرياضية، كما تم إجراء حصر في المحافظات التي لم يتم تغطية العجز الوظيفي بها في المرحلة الأولى 100 %، وهي القاهرة والجيزة والدقهلية والغربية والأقصر.
"المهارات الحياتية".. ورشة عمل جديدة لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر
"المهارات الحياتية".. ورشة عمل جديدة لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر
"المهارات الحياتية".. ورشة عمل جديدة لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر
"المهارات الحياتية".. ورشة عمل جديدة لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر
"المهارات الحياتية".. ورشة عمل جديدة لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر
"المهارات الحياتية".. ورشة عمل جديدة لمكلفي الخدمة العامة بالأقصر

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

منذ ساعة و نصف

برشلونة يرفض الاستسلام في الصفقة التاريخية

منذ أقل من ساعة

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

منذ أقل من ساعة

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

منذ ساعة الا ربع

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك ينفي المفاوضات مع هدف الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 16 ساعة

نجم برشلونة يتنازل من أجل إنتر ميلان

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:18 ص

"الإسكان" تعلن بشرى سارة بشأن مقابل التصالح فى مخالفات البناء

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

08:52 ص

بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

11:56 ص

نجم بيراميدز يرفض عرض الزمالك

12:02 م

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟