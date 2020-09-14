بناء على رغبته.. باريس سان جيرمان يُحدد سعر مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد حدد سعر بيع لاعبة كليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وكان النجم الفرنسي قد طلب الرحيل عن حديقة الأمراء، وعدم الاستمرار داخل الفريق الموسم المقبل، من أجل خوض تجربة جديدة داخل مسيرته الكروية.





ويأمل مبابي أن يُحقق لقب الكرة الذهبية، بعد إقتراب غروب شمس الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.





ووفقاً لموقع " البرنابيو " فإن باريس سان جيرمان سوف يتخلي عن خدمات مبابي في حال وصول عرض بقيمه 180 مليون يورو.





ويبحث النادي العاصمي عن أقصي حد من الإستفادة المادية من بيع لاعبة الشاب، خاصة وأن اللاعب لا يرغب في تجديد تعاقده داخل حديقة الأمراء.





وأرتبط أسم مبابي بعدد كبير من أندية القارة العجوز، حيث يحظي اللاعب الفرنسي بأهتمام كلا من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، مانشستر يونايتد، ليفربول الإنجليزيين، يوفنتوس الإيطالي.





ومن جهه أخري سيكون نادي باريس سان جيرمان مجبر أيضاً على بيع مبابي، حيث سيواجه ليوناردو المدير الرياضي للفريق عملية شبة مستحيلة من أجل الإبقاء على خدمات نميار والنجم الفرنسي مبابي داخل حديقة الأمراء.





حيث ينتهي عقد الثاني في صيف عام 2022 ولن يستطع النادي الفرنسي تجديد تعاقدهم في وقت واحد بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.





يذكر أن مبابي قد أنضم إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2018 قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو.







