عمرو محمود ياسين يعلق على هجوم خالد النبوي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان عمرو محود ياسين، بالتعليق على الهجوم الحاد الذي تعرض له الفنان خالد النبوي، من قبل الفنان السوري يزن السيد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


كتب عمرو محمود ياسين، منشورًا قال فيه: "يا صديقي أنت أعطيت صورة سيئة عن نفسك وانطبق عليك المقولة التي تقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها".


تابع عمرو محمود ياسين، قائلاً: "يكفي إنك أسأت لكل فنان مصري ووقعت في فخ التعميم وأظهرت روح سيئة تجاه فناني مصر بسبب تجربة شخصية أكاد أجزم أنك أسأت فيها الفهم وخصوصا أنك تمتلك روح عدائية وتبدو غير قادر على ضبط زمام نفسك، مع حبنا واحترامنا لفناني سوريا وقد التقيت بالعديد منهم وكانوا قمة في الذوق والأدب والروح الطيبة، بالإضافه أن الفنان خالد النبوي هو فنان محترم وقيمة كبيرة ما كان ينبغي أن تسيء إليه".


والجدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي شارك مؤخرًا في مسلسل "ممالك النار"، ودارت أحداثه حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، وناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر، وهو بطولة رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبد المنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، علي صطّوف، ورامز أسود.

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