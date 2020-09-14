ارتفاع بورصة دبي خلال مستهل التعاملات بحجم تداول 135.1 مليون سهم

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.36% رابحاً 8.35 نقطة ليصل إلى مستوى 2282.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.1 مليون سهم محققة ما قيمته 123.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2406 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها السلع بنسبة 3.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%.

وقفز 20 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.69%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.41%، فيما تراجع 9 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.71%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 2.7 مليون ورقة بقيمة 28.9 مليون درهم.



