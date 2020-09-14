ارتفاع المؤشر السعودي بنسبة 0.58% خلال مستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.58% رابحاً 47.97 نقطة ليصل إلى مستوى 8251.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.37% رابحاً 43.40 نقطة ليصل إلى مستوى 11725.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 167.9 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.33%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.73%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.68%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.58%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.73%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.72%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.28%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.21%.

وقفز 132 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الباحة" بنسبة 9.94%، ثم سهم " متطورة" بنسبة 9%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 8.76%، فيما تراجع 50 سهماً على رأسها سهم "الخليج للتدريب" بنسبة 2.79%، ثم سهم "التعمير" بنسبة 2.66%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 1.88%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 305.6 مليون ريال سعودي.