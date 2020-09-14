ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات اليوم

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 11101 نقطة.

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12819 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4246 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة.

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