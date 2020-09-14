أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 14-9-2020 في سوق العبور

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 14-9-2020 في سوق العبور بعد استقرار حالة العرض والطلب نتيجة لانقضاء فترة عي الأضحى المبارك، وننشر فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية:

أسعار الفاكهة في سوق العبور 

سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.

 وسجل سعر كيلو العنب البناتي 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو المانجو السكرى من 20 إلى 25 ، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى 12 جنيها، أما التين البرشومى فتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها. 

أسعار الفاكهة في سوق العبور: 

العنب البناتي الأصفر بين 4 و 6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفاكهة اسعار الفاكهة اليوم اسعار الفاكهة الان اسعار الفاكهة

أخبار تهمك

الزمالك ينفي مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ ساعة و 19 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يرد على الانتقادات الحادة

منذ أقل من نصف ساعة

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

منذ 40 دقيقة

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم السبت 15-8-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 16-8-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 24-8-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26-8-2020 في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 28-8-2020 في سوق العبور

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

10:00 ص

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

09:01 ص

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

09:30 ص

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟