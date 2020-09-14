الزمالك ينفي مفاوضات مع هدف الأهلي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
نفى نادي الزمالك، دخول مفاوضات بشأن التعاقد مع المغربي أيوب الكعبي لاعب فريق فورتشن الصينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


واقترب اللاعب من الرحيل عن الفريق الصيني خلال الفترة المقبلة، وارتبط إسم اللاعب بالانتقال لأكثر من نادي على رأسهم الأهلي وبيراميدز.


وبحسب تقارير صحفية، فإن الزمالك لم يفاوض الكعبي، ووضع اسم الفارس الأبيض من أجل إعلاء قيمة الصفقة.


وتابعت التقارير، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لم يطلب بضم الكعبي، واللاعب خارج حسابات الأبيض خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

محمد صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

فان دايك يرد على الانتقادات الحادة

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك ينفي مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ 18 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

10:00 ص

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

09:01 ص

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

09:30 ص

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟