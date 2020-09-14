شهود عيان يؤكدون سماع دوي انفجارات جنوب لبنان

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
انفجار
انفجار
وكالات
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أكد شهود عيان، اليوم الاثنين، سماع دوي انفجارات وإطلاق نار بقذائف مدفعية جنوب لبنان، مع تصاعد الدخان داخل منطقة الجولان المحتل، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

 

وذكرت الوكالة اللبنانية، أنه تم سماع دوي انفجارات قوية يتردد صداها في بعض بلدات قضاء مرجعيون، وتزامن مع ذلك تصاعد الدخان داخل الجولان السوري المحتل.

 

وكشفت الوكالة اللبانية، أنه يسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة دوي قذائف مدفعية ثقيلة، يتردد صداها حتى قرى العرقوب وحاصبيا، مشيرة إلى أنه لم تعرف أسبابها بعد.

 

وجاءت هذه التطورات، تزامنًا مع تمشيط كثيف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة حول المواقع المعادية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة.

 

وكانت منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تشهد توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بغارة إسرائيلية استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

 

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، في 27 يوليو، إحباط "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حينما أفادت مصادر عدة بتبادل إطلاق نار وسماع دوي انفجارات في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، بينما نفى "حزب الله" المزاعم الإسرائيلية، ولاحقا شهدت المنطقة حوادث عدة لإطلاق نار.

 

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