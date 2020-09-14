طالب بجامعة الطفل بـ"جنوب الوادي" يفوز بمنحة لدراسة العلوم النووية بروسيا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى فوز الطالب بيتر مايكل عياد أحد طلاب برنامج جامعة الطفل الذى تنفذه جامعة جنوب الوادى بالشراكة مع اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة، بمنحة دراسية لدراسة العلوم النووية بروسيا الاتحادية.

وكان د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد أعلن أسماء ١٠ طلاب فائزين من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة قنا وقناة السويس بمنحة السفر للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز جميع مراحل مسابقة الفيزياء والتي أعلنت عنها الأكاديمية في يونيو الماضي وانتهت في ١٠ من سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن برنامج "جامعة الطفل" هو واحد من برامج الأكاديمية المنوط بنشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية في مرحلة ما قبل الجامعة، وتتعاون جامعة الطفل مع ٣٩ جامعة حكومية وخاصة ومعهد بحثي، كما أن جامعة الطفل عضو في الشبكة الأوروبية لجامعات الأطفال.

وفي هذا السياق أوضح " صقر " ان مسابقة الفيزياء تأتي ضمن الاتفاقية بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وهي المسابقة التي يتم تنظيمها للمرة الأولي بهدف رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل ومساعدتهم للانخراط في ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل، وتعد هذه المسابقة امتداد للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذي يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهجًا متعدد التخصصات في مراحل التعليم المختلفة، وعليه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2020 لتمويل ١٠ من طلاب جامعة الطفل لحضور مدرسة صيفية في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وكانت مسابقة الفيزياء هي الآلية التي تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.

وقال إن الأكاديمية تعمل علي تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات العلمية الدولية حتى تتماشي مع أهداف الدولة ورؤيتها فى دعم الموهوبين وبالتالي اتاحة فرص حقيقية لاكتشاف ودعم الطلاب المتميزين في شتى المجالات.

من جانبه أوضح الدكتور محمود سيد عبدالصادق منسق مشروع جامعة الطفل بجامعة جنوب الوادى، أن مسابقة الفيزياء رحلة تعليمية حديثة ومتكاملة العناصر بداية من مناهج المسابقة والتي تم وضعها من قبل خبراء في علم الفيزياء ومتخصصين في طرق وضع المناهج ومرورًا باستخدام منصة إلكترونية للتعليم والتعلم والتواصل مع الطلاب عن بعد في ظل ظروف الوباء الراهنة ووضع الامتحان التحريري إلكترونيًا وتقسيم الطلبة في لجان الكترونية وانتهاء بإجراء مقابلات شخصية على منصات إلكترونية من خلال لجان من اللجنة التنفيذية لجامعة الطفل للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل بلغات أجنبية، وقد أثبتت مسابقة الفيزياء نجاحًا كبيرًا كآلية معتمدة لاختيار الموهوبين فى مجال ما وبالتالي ستقوم جامعة الطفل بتكرار التجربة فى مواد علمية أخرى.






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