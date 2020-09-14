تعيين الدكتور تامر سمير نائبا لرئيس جامعة بنها لشئون التعليم

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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الإثنين، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور تامر سمير نائبًا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



ووجه رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتور سمير متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه الجديد.



كما وجه "السعيد"، الشكر للدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة السابق، علي جهوده المخلصة في العمل، مؤكدا أنه أدى كل ما لديه لخدمة الجامعة في وقت صعب.



يذكر أن الدكتور تامر سمير أستاذ بكلية الهندسة بشبرا ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.