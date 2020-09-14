أول سيدة سعودية تترشح لرئاسة نادي رياضي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
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في سابقة هي الأولى من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف (شمال غرب) المملكة ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة.

وتنتظر السيدة عواطف السهو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

أكدت "السهو" أن المرأة السعودية قيادية وقادرة، وقالت: "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".

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