طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الالكترونية ورسوم تجديد إقامتها





أصبح الأن من الأمور المهمة للوافدين إلي المملكة العربية السعودية هو الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أجل التأكد من صلاحية الإقامة الخاصة بهم، فقامت الحكومة السعودية علي الفور بإنشاء منصة وتوفيرها للمقيمين والأجانب في السعودية لكي يتمكنوا من إنهاء كافة الخدمات الخاصة بهم من المنزل دون الحاجة للذهاب إلي المصالح الحكومية، مما ساعد ذلك في توفير الوقت والجهد للأفراد.





طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية

يجب علي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية القيام بالاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل دائم حتي لا يتعرضوا لأي من الغرامات التي تفرضها الحكومة، حيث قامت وزارة الداخلية بتذكير المواطنين بخطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وهي كالتالي:





- يقوم المواطن بالدخول علي الموقع الخاص بمنصة أبشر الإليكترونية من هنا.





- ثم يقوم بالنقر علي أبشر للأفراد ومن ثم اختيار الخدمات العامة.





- ثم يقون بالنقر علي الأيقونة الخاصة بالإستعلام عن صلاحية الإقامة.

- ثم يقوم بكتابة رقم الإقامة ومن ثم الرمز المرئي في المكان المخصص لهما.





- تأكد من أن كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح ثم قم بالضغط علي إظهار التفاصيل.





رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية

قامت الحكومة السعودية بالإعلان عن تكلفة الرسوم للإقامة داخل المملكة وهي كالتالي:





- الرسوم الخاصة بتمديد تأشير الزيارة العائلية قيمتها 100 ريال سعودي.





- رسوم إصدار وتجديد جواز السفر قيمتها 300 ريال سعودي وذلك لمدة خمس سنوات.





- رسوم إصدار تأشيرة خروج وعودة للفرد قيمتها 200 ريال سعودي وذلك لمدة ست سنوات، ثم يتم إضافة 100 ريال سعودي لكل شهر إضافي.





- تأشيرة المرور عبر الأراضي السعودية قيمتها 300 ريال سعودي.





- رسوم إصدار الإقامة للعمالة المنزلية قيمتها 600 ريال سعودي.





- رسوم اإصدار وتجديد إقامة المرافقين البالغين 18 عام قيمتها 500 ريال سعودي.



