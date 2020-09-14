الليلة.. ديانا كرازون تحتفل بزواجها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرازون عن موعد حفل زفافها، لافتة أنه من المقرر إقامته اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".


نشرت ديانا كرازون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمري، وعلقت عليها قائلة:"بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".

وأضافت قائلة:"إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة" .


أخبار تهمك

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك ينفي مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ 18 دقيقة

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

منذ ساعة و 17 دقيقة

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

محمد صلاح مرشح للانتقال إلى الدوري الإسباني

منذ ساعة و 17 دقيقة

ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد ضم المنبوذ

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يعرض نجمه بأي ثمن

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فان دايك يرد على الانتقادات الحادة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ حوالي 17 ساعة

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

منذ 39 دقيقة

مدرب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة رمضان صبحي لأول مرة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة الا ربع

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة" تصدر بيانا مهما بشأن فيروس كورونا.. ارتفاع جديد في أعداد المصابين والوفيات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يقرر مصير رينيه فايلر

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:52 ص

عمرو أديب محذرا المصريين: "سلومة الأقرع راجع تاني" (فيديو)

الزمالك يفاوض نجما من العيار الثقيل

10:00 ص

كارتيرون يعطي الكارت الأحمر لنجم الزمالك

09:01 ص

مستقبل فايلر مهدد في الأهلي

09:30 ص

نيمار يشعل وسائل التواصل بسبب العنصرية

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟