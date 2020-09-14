الليلة.. ديانا كرازون تحتفل بزواجها

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كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرازون عن موعد حفل زفافها، لافتة أنه من المقرر إقامته اليوم، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".





نشرت ديانا كرازون صورة جمعتها بخطيبها معاذ العمري، وعلقت عليها قائلة:"بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزامًا بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين".



وأضافت قائلة:"إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة" .





