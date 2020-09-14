القومي للطفولة: "زينب وأحمد حسن" يواجهان السجن المؤبد (فيديو)

كشف صبرى عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والإمومة، تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، حول فيديو المقلب في طفلتهما ايلين، والذي تضمن تلوين زينب وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها بنوبة بكاء شديدة، وسط ضحك الأم.





وقال مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والإمومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن الفيديو يعد استمرار للاستفزاز وحالة الاستهتار من الأب والأم، مضيفًا أن البحث عن الشهرة والمال والكسب السريع هدفهم الأساسي، وللأسف القناة تلقى رواجا ومشاهدة ويجنيان المال على حساب أي شخص ووصل إلى أنه على حساب ابنتهما.





وواصل: "هذا مسلسل جديد من حالتهم السيئة، وللأسف هؤلاء يجنون أرباحًا على حساب الطفلة والمجتمع، والواقعة مخالفة للقانونين".





وتابع: "ما حدث إساءة وسوء معاملة واستغلال تجاري لطفلة، وجريمة وعقوبتها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تصل للسجن المؤبد، وغرامتها 500 ألف جنيه، لأن الجريمة وقعت من الأب والأم ضد طفل".





وتقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنيابة العامة ضد قناة زينب وأحمد حسن على موقع يوتيوب، لنشرهما مقطع فيديو على قناتهما يشكل انتهاكا وإساءة لكرامة وحقوق الطفل، تحت عنوان.. "عملنا مقلب في أيلين".





وقد وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل 16000 بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة بعد تلقيه شكاوي ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، لبثهما مقطع فيديو على الفتاة خاصتهما على اليوتيوب، حال دعابهما مع طفلتهما "أيلين"، بعد تغيير زينب ملامح وجهها، وتلوينه باللون الأسود، وشعر أصفر، ما ادي إلى إنهيار الطفلة لحظة رؤية والدتها، وذلك يشكل جريمة اتجار بالبشر وفقا لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتصل عقوبتها حال ثبوت الجريمة الي السجن المؤبد والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه.



