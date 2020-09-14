فان دايك يرد على الانتقادات الحادة
الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
وكالات
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رد فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي على وصفه بالمتعجرف عقب
خطأه القاتل في مباراة فريقه أمام ليدز يونايتد في الجولة الأولى من بطولة الدوري
الإنجليزي.
وقال فان دايك لشبكة بي إن سبورتس: "لقد كان خطأ واحد، إنها مواقف
يمكن أن تحدث في كرة القدم".
وأضاف: "أحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي وهذا ما فعلته لسوء الحظ جاء
هدف ولكني لا أشعر بالقلق بشأن ذلك".
كان ليفربول قد فاز على ليدز يونايتد بنتيجة 3-3 في افتتاح الدوري
الإنجليزي لموسم 2020 - 2021
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