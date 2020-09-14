تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:31 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة الاتحاد السكندري مساء اليوم الإثنين في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 71 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

ومن المتوقع أن يخوض فايلر المباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري بتشكيل مكون:

حراسة المرمى : محمد الشناوي


خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول


خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجاي - أحمد الشيخ


خط الهجوم : أليو بادجي.



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