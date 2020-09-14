المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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اوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ان المركز الاوليمبي بالمعادي استضاف اكثر من ٦٠٠٠ شاب وفتاة ضمن الاختبارات الخاصة باختيار المتطوعين الذين سيشاركون في تنظيم فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير ٢٠٢١.

وأكد الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة اهتمام ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدادات استضافة مصر للبطولة، مبينًا ان فخامة الرئيس قد وجه بتوفير جميع الإمكانات لانجاح البطولة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، ان متطوعي البطولة والذين سيتم اختيارهم سيكون على عاتقهم دور مهم ومسئولية كبيرة في إنجاح البطولة، مبينا ان الشباب المتطوعين سيكونوا في الخطوط الأمامية والتي ستعطي الانطباع الاول لدى كافة الوفود والفرق، بل وللعالم.

وتوافد المتقدمين للتطوع في البطولة على المركز الاوليمبي بالمعادي على مدار اسبوعين، وسط إجراءات احترازية مشددة، من بينها تطهير وتعقيم لجان الاختبارات، وصالات الانتظار للمتقدمين للاختبارات، بالاضافة الى الحفاظ على مسافات التباعد بين المتقدمين، وقياس درجات الحرارة قبل الدخول، ومنع التكدس والزحام، والالتزام بارتداء الكمامات، هذا وتستمر الاختبارات حتى الثلاثاء ١٥ سبتمبر.

وأجريت المقابلات الشخصية من خلال لجنة المتطوعين للبطولة الأستاذة نجوى صلاح- رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، والاستاذ إسلام عبد العزيز، والمهندس محمد مجاهد، والدكتور عبد الله الباطش، والدكتورة أسماء إسماعيل، والأستاذ مصطفى مجدي.

يذكر انه سيتم اجراء المقابلات الشخصية للمتطوعين بالاسكندرية خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر وذلك بأحد المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد
المركز الأوليمبي بالمعادي يستضيف ٦٠٠٠ شاب وفتاة لاختيار متطوعي مونديال اليد

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