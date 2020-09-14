نيمار: وصفوني بقرد أسود ملعون

فتح البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان النار على تقنية حكم الفيديو المساعد وأحد لاعبي مارسيليا، مؤكداً أنه تعرض لهجوم عنصري لم يسجله ال VAR، خلال الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو الفرنسي.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الإثنين: "أسفي الوحيد أنني لم أوجه اللكمة لهذا الأحمق في وجهه" قاصدا ألفارو لاعب مارسيليا.

ثم أعقب ذلك بتغريدة أخرى أشار فيها إلى تقنية الفيديو ركز على انفعالي وغضبي، لكنه لم يعتد بالألفاظ العنصرية التي وجهت لي، حيث وصفه الإسباني ألفارو جونزاليس، لاعب مارسيليا، بالقرد والأسود الملعون، بناء على حديث البرازيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وواصل نيمار هجومه على الحكام بعد معاقبته بالطرد، وتجاهل بعض لاعبي مارسيليا الذين هاجمهوه بكلمات عنصرية، خلال اللقاء الذي خسره باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل.